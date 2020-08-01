Рыжик котенок с необычным именем ищет хозяина

Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте

Котенок по кличке Жан-Поль Валли нуждается в хозяине. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Рыжику около четырех месяцев. В мае 2020 года его вместе с другим котенком подбросили к продуктовому магазину, после котят передали в фонд. Маленький Жан-Поль Валли здоров, стерилизован и привит. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.

Выбрать другого питомца на передержку или постоянное место жительства можно здесь.

Евгения Шевцова