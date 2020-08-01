  • 25 августа 202025.08.2020вторник
  • USD74,4184
    EUR87,9030
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Рыжик котенок с необычным именем ищет хозяина

Общество, 18:56 25 августа 2020

Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте

Котенок по кличке Жан-Поль Валли нуждается в хозяине. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Рыжику около четырех месяцев. В мае 2020 года его вместе с другим котенком подбросили к продуктовому магазину, после котят передали в фонд. Маленький Жан-Поль Валли здоров, стерилизован и привит. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.

Выбрать другого питомца на передержку или постоянное место жительства можно здесь.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# домашние животные , потеряшки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:35 25.08.2020Двадцать пять организаций участвовали в фестивале "Добрый Тобольск"
19:21 25.08.2020Депутаты держат на контроле благоустройство тюменских дворов
18:56 25.08.2020Рыжик котенок с необычным именем ищет хозяина
18:45 25.08.2020Лауреаты олимпиады "Я - профессионал" стали магистрантами Тюменского госуниверситета