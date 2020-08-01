Сорок жильцов дома по улице Мельникайте в Тюмени эвакуировали из-за пожара

| Фото: скриншот стрима ТК "Тюменское время" | Фото: скриншот стрима ТК "Тюменское время"

40 жильцов дома по ул. Мельникайте, 125 в Тюмени эвакуировали из-за пожара на 10 этаже десятиэтажного дома 25 августа. Сигнал о возгорании на пульт дежурного МЧС поступил в 20 часов 31 минуту, об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько.

Погибших, пострадавших нет.

11 единиц техники, 37 человек личного состава работали на месте происшествия. Огнем было охвачено 20 кв. метров жилой площади. В течение 40 минут огнеборцы локализовали возгорание. На пожаре работали два звена газодымозащитной службы, которые и помогали эвакуировать жителей многоэтажки. Причину пожара предстоит установить, дознаватели ведут работу.

Анжела Лебедева