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Для тюменских школьников подготовили маршруты Победы

Общество, 09:31 27 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цикл экскурсий для школьников "Маршруты Победы" стартует в Тюмени 1 сентября. Это часть масштабного проекта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Учащихся тюменских школ приглашают посетить любые из шести экскурсионных площадок под открытым небом: Текутьевский бульвар, сквер Петра Потапова, Историческую площадь, памятник "Железнодорожникам фронта и тыла", сквер Николая Машарова, площадь Памяти. Цикл завершится в конце октября.

"Каждая экскурсия будет посвящена одной из страниц жизни Тюмени в военное время. Ребята познакомятся с историей работы судостроительного завода в годы Великой Отечественной войны, узнают о боевых сражениях с участием торпедных катеров, изготовленных в Тюмени, увидят старейший станкостроительный завод, где производилось оружие для солдат и офицеров, и знаменитый тюменский паровоз-"фронтовик" ФД-3031", - рассказали в Централизованной городской библиотечной системе.

Экскурсии рассчитаны на возраст от 11 до 14 лет (5-8 класс). Узнать подробности и оставить заявку на посещение можно по телефону: 43-28-49.

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# дети , школьники , экскурсии

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