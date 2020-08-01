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Двое рабочих разбились насмерть, упав с высоты на стройке в Тюмени

Происшествия, 13:33 26 августа 2020

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Тела двух мужчин 1985 и 1991 годов рождения обнаружили на территории строящегося объекта на ул. Первомайская в Тюмени 26 августа.

Как передает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области, по предварительным данным, мужчины выполняли работы по обшивке фасада дома, находясь в строительной люльке. В процессе работ трос тележки оборвался и рабочие упали с высоты пятого этажа на землю.

На место происшествия выезжали медики. "Вызов поступил в 9 часов 3 минуты. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 9 часов 9 минут. Медики констатировали смерть двоих мужчин", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Следователи организовали проверку. На месте работают следователи и криминалисты. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Назначено проведение судебных экспертиз. Очевидцев опрашивают.

Инна Пахомова

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# медики , падение с высоты , следователи

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