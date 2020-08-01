Восемь семей Упоровского района получили жилищные сертификаты

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Шесть молодых семей Упоровского района получили сертификаты на жилье по программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ". Еще двое стали обладателями субсидии по программе "Комплексное развитие сельских территорий".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила специалист отдела архитектуры администрации Упоровского района Ольга Плотникова.

Средняя сумма господдержки по программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ" составляет 450 тыс. рублей.

"В этих семьях уже есть дети, и некоторые начали строить дома, вложив материнский капитал. Эти средства направят на дострой. А две семьи вообще уже ввели свои дома в эксплуатацию. Строятся в основном в Суерском поселение – четыре семьи. Одна – Бызовское сельское поселение и еще одна в Упорово", - рассказала Ольга Плотникова.

По программе "Комплексное развитие сельских территорий" жилищную субсидию получили два работника АПК Упоровского района: пекарь из ЗАО "Нива-Агро" и механизатор "КриММ". Они будут строить жилье в Видоновском и Чернаковском сельских поселениях.

Размер субсидии для них больше – 70 % от расчетной стоимости жилья - в среднем 1 млн 200 тыс. рублей.

5 млн 145 тыс. рублей – общий объем средств, выделенных получателям сертификатов в Упоровском районе в 2020 г. При этом львиную долю расходов берет на себя региональное правительство. По программе обеспечения жильем молодых семей средства полностью выделяются из областного бюджета. По программе "Комплексное развитие сельских территорий": 3,9% - федеральный бюджет, остальное – региональный.

На учете по программам предоставления жилищных сертификатов в Упоровском районе остается 97 человек. Программа господдержки семей, имеющих право на получение жилищных сертификатов, стартовала в 2013 году.

Анжела Лебедева