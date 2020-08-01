ДЮСШ Уватского района отметит тридцатилетие со дня основания
ДЮСШ Уватского района отметит 30-летие со дня основания 1 сентября. Со времени открытия количество воспитанников увеличилось более, чем в три раза. Сейчас в школе занимаются 1 тыс. 245 ребят.
По информации администрации муниципалитета, в ДЮСШ развивают девять направлений. Среди них – греко-римская борьба, биатлон, легкая атлетика, хоккей.
В 1990 году спортивную школу основали на базе Уватской, Туртасской и Демьянской школ. В первый учебный год скомплектовали 17 групп на отделении лыжных гонок. Первым директором стал Валерий Корчемкин. А с 2005 года учреждение возглавляет Василий Софронов.
За годы существования спортивная школа подготовила спортсменов-разрядников, из них 96 человек имеют первый разряд, 38 – являются кандидатами в мастера спорта, 10 – имеют звание мастера спорта и один – мастер спорта международного класса.
Накануне юбилея глава Уватского района Сергей Путмин поблагодарил директора школы за участие в спортивном воспитании детей и молодежи и активную общественную позицию, а также пожелал всему тренерскому составу новых успехов и достижений.