ДЮСШ Уватского района отметит тридцатилетие со дня основания

www.uvatregion.ru www.uvatregion.ru

ДЮСШ Уватского района отметит 30-летие со дня основания 1 сентября. Со времени открытия количество воспитанников увеличилось более, чем в три раза. Сейчас в школе занимаются 1 тыс. 245 ребят.

По информации администрации муниципалитета, в ДЮСШ развивают девять направлений. Среди них – греко-римская борьба, биатлон, легкая атлетика, хоккей.

В 1990 году спортивную школу основали на базе Уватской, Туртасской и Демьянской школ. В первый учебный год скомплектовали 17 групп на отделении лыжных гонок. Первым директором стал Валерий Корчемкин. А с 2005 года учреждение возглавляет Василий Софронов.

За годы существования спортивная школа подготовила спортсменов-разрядников, из них 96 человек имеют первый разряд, 38 – являются кандидатами в мастера спорта, 10 – имеют звание мастера спорта и один – мастер спорта международного класса.

Накануне юбилея глава Уватского района Сергей Путмин поблагодарил директора школы за участие в спортивном воспитании детей и молодежи и активную общественную позицию, а также пожелал всему тренерскому составу новых успехов и достижений.