Красавица Ханора ждет хозяина

Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте

Собаке по кличке Ханора ищут дом. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Ханоре четыре месяца. В фонде она с апреля 2020 года – ее вместе с другими щенками нашли в районе ул. Избышева в Тюмени. Собака стерилизована и привита. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - 8-982-965-51-53, Полина.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова