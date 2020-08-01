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Красавица Ханора ждет хозяина

Общество, 19:23 26 августа 2020

Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте

Собаке по кличке Ханора ищут дом. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Ханоре четыре месяца. В фонде она с апреля 2020 года – ее вместе с другими щенками нашли в районе ул. Избышева в Тюмени. Собака стерилизована и привита. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - 8-982-965-51-53, Полина.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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