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Утренней зарядкой и награждением завершат проект "Спортивный заряд" в Тюмени

Спорт, 16:53 27 августа 2020

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Проект "Спортивный заряд" торжественно завершат в сквере "Комсомольский" Тюмени 28 августа, начало в 10 часов.

Пройдет утренняя зарядка от кандидата в мастера спорта по легкой атлетике, тренера сети фитнес-клубов "Armstrong" Эльвиры Вишневской, а также вручение благодарственных писем участникам проекта и золотых знаков ВФСК "ГТО" тюменцам, выполнившим нормативы "на отлично", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Напомним, в 2020 году второй сезон "Спортивного заряда" стартовал 20 июля. Впервые проект был запущен в 2019 году по инициативе администрации города при взаимодействии департамента по спорту и молодежной политике, а также спортивных и фитнес-клубов. На 25 спортивных площадках под руководством более чем 40 профессиональных тренеров из 13 фитнес-клубов проводились занятия по различным направлениям. Жители и гости областного центра имели возможность погрузиться в магию танца, освоить йогу, подготовиться к выполнению нормативов ВФСК "ГТО", изучить игры с мячом, элементы самообороны и многое другое.

Занятия проводились на дворовых площадках, в скверах и парках. В них охотно принимали участие горожане всех возрастов.

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# ГТО , спортивный заряд

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