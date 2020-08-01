  • 27 августа 202027.08.2020четверг
  • USD75,5379
    EUR89,2254
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Дорогу областного значения ремонтируют в Аромашевском районе

Экономика, 13:57 27 августа 2020

Елены Казанцевой | Фото: Елены Казанцевой

Фрезерование 3,5 км областной дороги Голышманово - Аромашево продолжается в Аромашевском районе. Ремонт идет от моста на р. Суэтяк до подъезда дер. Юрминка. Подрядная организация начинает укладку первого слоя асфальтового покрытия.

Подрядчик - Аромашевское ДРСУ - завершит работы до конца месяца.

Ремонт дорог ведется и в дер. Кармацкая. Новый асфальт уложен на четырех улицах деревни, общая протяженность составила 3,5 км.

В с. Аромашево подрядная организация индивидуального предпринимателя Угрюмова из Тюмени проводит демонтаж на территории мемориала участникам Великой Отечественной Войны 1941-1945 г. Рабочие займутся освещением, устройством тротуара и благоустройством прилегающего к памятнику сквера.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Аромашево , ремонт дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:57 27.08.2020Дорогу областного значения ремонтируют в Аромашевском районе
11:11 27.08.2020Тюменским предпринимателям расскажут о работе сервисов Alibaba и Aliexpress
09:09 27.08.2020В шестнадцати селах Вагайского района обновят дорожное полотно
19:40 26.08.2020Более 50 компаний вошли в состав ТПП Тюменской области в 2020 году