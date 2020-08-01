Дорогу областного значения ремонтируют в Аромашевском районе

| Фото: Елены Казанцевой | Фото: Елены Казанцевой

Фрезерование 3,5 км областной дороги Голышманово - Аромашево продолжается в Аромашевском районе. Ремонт идет от моста на р. Суэтяк до подъезда дер. Юрминка. Подрядная организация начинает укладку первого слоя асфальтового покрытия.

Подрядчик - Аромашевское ДРСУ - завершит работы до конца месяца.

Ремонт дорог ведется и в дер. Кармацкая. Новый асфальт уложен на четырех улицах деревни, общая протяженность составила 3,5 км.

В с. Аромашево подрядная организация индивидуального предпринимателя Угрюмова из Тюмени проводит демонтаж на территории мемориала участникам Великой Отечественной Войны 1941-1945 г. Рабочие займутся освещением, устройством тротуара и благоустройством прилегающего к памятнику сквера.

Анжела Лебедева