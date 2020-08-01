В Тюмени жители аварийного дома временно заселились в гостиницу

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

29 жителей дома по ул. Мелиораторов, 1а Тюмени, в том числе шестеро детей переселены, проживают в гостинице "Колос", сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Напомним, решение о введении режима вероятной чрезвычайной ситуации на доме принято на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюмени 25 августа. На следующий день началось выселение жильцов.

По словам заместителя главы города Тюмени Павла Перевалова, жильцы дома вместе со спасательными службами в любое время могут вернуться в комнаты и забрать вещи. Все дальнейшие действия представители администрации обсудят с жителями, вместе с ними спланируют дальнейшие действия, вникнут в каждую конкретную ситуацию. Специалисты социальных служб города проведут встречи в "Колосе", разберутся в нюансах и помогут людям.

Специалисты управы смогут оказать помощь пожилым людям, инвалидам, проживавшим в доме, нуждающимся в предоставлении техники и услуг грузчиков для вывоза необходимого имущества из зоны вероятной чрезвычайной ситуации.

Все жители получили памятки, где указаны необходимые телефоны.