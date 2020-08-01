Похитителя железнодорожной цистерны задержали в Тобольске

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Тобольские полицейские задержали мужчину 28 лет, которого подозревают в краже железнодорожной цистерны, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Фигурант похитил ее с неогороженной производственной площадки одной из организаций. Сумма ущерба предприятию составила 500 тыс. рублей.

Для вывоза крупногабаритной добычи похититель нанял крановщика, хранил ее у знакомого на производственной базе. При продаже цистерны он планировал выручить 100 тыс. рублей. Сотрудники полиции изъяли цистерну и вернули законному владельцу.

Задержанный признал свою вину, против него возбуждено уголовное дело. Похитителю грозит лишение свободы на срок до шести лет.