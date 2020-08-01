Генпланы муниципалитетов и проекты межевания доступны на градостроительном портале региона

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Публичный градостроительный портал для граждан и организаций запустили в Тюменской области в рамках развития государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, сообщает региональный департамент информатизации.

На портале доступны схема территориального планирования, генеральные планы муниципальных образований, карта градостроительного зонирования по Тюменской области. Размещены материалы по Тюмени, которые включают в себя генеральный план, проекты планировки, проекты межевания и правила землепользования.

Цели и задачи по работе с информационными системами, а также Порталу услуг Тюменской области, отражены в региональном проекте "Цифровое государственное управление", реализующегося в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Главным исполнителем программы выступает департамент информатизации Тюменской области.