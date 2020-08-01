  • 27 августа 202027.08.2020четверг
  • USD75,5379
    EUR89,2254
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Генпланы муниципалитетов и проекты межевания доступны на градостроительном портале региона

Общество, 17:04 27 августа 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Публичный градостроительный портал для граждан и организаций запустили в Тюменской области в рамках развития государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, сообщает региональный департамент информатизации.

На портале доступны схема территориального планирования, генеральные планы муниципальных образований, карта градостроительного зонирования по Тюменской области. Размещены материалы по Тюмени, которые включают в себя генеральный план, проекты планировки, проекты межевания и правила землепользования.

Цели и задачи по работе с информационными системами, а также Порталу услуг Тюменской области, отражены в региональном проекте "Цифровое государственное управление", реализующегося в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Главным исполнителем программы выступает департамент информатизации Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# градостроительный портал , информатизация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:23 27.08.2020Кто такие крунеры, расскажут в музее Словцова
18:11 27.08.2020Жители Юргинского района получат обновленный дом культуры
17:49 27.08.2020Ямальские педагоги за классное руководство получат пять тысяч рублей
17:27 27.08.2020Школы Сладковского района обеспечены средствами защиты от COVID-19