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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Абитуриенты смогут поступать в российские вузы онлайн

Общество, 16:03 27 августа 2020

ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: ТюмГУ во ВКонтакте

Сервис "Поступлению в вуз онлайн" зарекомендовал себя как успешный. Теперь его планируют сделать доступным для всех абитуриентов, сообщает РИА Новости.

Как рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сервис начали разрабатывать в 2019 году еще задолго до пандемии. "Он пришелся весьма кстати, и первые результаты, которые мы получили, позволяют оценить этот сервис как успешный. В этом году в проекте участвовало менее пяти процентов вузов, если быть точным, 54 вуза", - сказал он.

Валерий Фальков добавил, что со стороны выпускников школ есть большой спрос на новый сервис. Полностью внедрить его для всех абитуриентов планируют в 2021 году.

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# Валерий Фальков , вуз , поступление

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