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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 48 новых случаев COVID-19

Общество, 12:45 28 августа 2020

Минздрав России | Фото: Минздрав России

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48 человек с коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области за сутки. Всего России подтвердили 4 тыс. 829 новых случаев болезни в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 22,8% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 тыс. 905 человек.

В Москва зафиксировано 654 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 187, в Московской области - 150.

В Свердловской области заболел 121 человек, в Челябинской области - 68, в Югре - 64, на Ямале - 47, в Курганской области - 23.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 980 тыс. 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 тыс. 914 летальных исходов, выздоровело 798 тыс. 466 человек.

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# коронавирус

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