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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В школах Тюменской области планируют разделить потоки учащихся

Общество, 13:05 28 августа 2020

admtyumen.ru

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Задачу правильно распределить потоки учащихся и обеспечить обязательный контроль температуры тела для детей, педагогов, персонала и всех, кто входит в школу поставили педагогам школ Тюменской области на онлайн-семинаре 28 августа.

"Ни один человек с признаками ОРВИ не должен попасть в школу. Родители могут посещать школы только в случаях крайней необходимости и только в масках", - заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Масочный режим будет обязателен для работников школьных пищеблоков и другого персонала. Педагоги и дети могут сами решать, носить им маски или нет.

"Наша главная задача - сберечь здоровье детей. Соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности позволяет минимизировать их и управлять ситуацией", - подчеркнул директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер.

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# Алексей Райдер , Галина Шарухо , коронавирус , школы

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