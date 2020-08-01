У троих детей подтвердили COVID-19 за сутки в Тюменской области

www.mos.ru | Фото: Д. Гришкин www.mos.ru | Фото: Д. Гришкин

Трое детей заразились COVID-19 за сутки в Тюменской области, сообщает региональный оперативный штаб.

В регионе зафиксировано 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии - 7 тыс. 575

21 человек выздоровели. За весь период после ковида оправились 6 тыс. 914 жителей региона.

Восемь пациентов больниц области подключены к ИВЛ. 389 человек остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 476 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 30 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.