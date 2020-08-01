47 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области

| Фото: mos.ru. Евгений Самарин | Фото: mos.ru. Евгений Самарин

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47 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Тюменской области. Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России за сутки выросло на 4 тыс. 711, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 23,6% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 6 тыс. 411 человек.

В Москве 637 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 184, в Московской области - 148.

В Свердловской области зафиксировали 119 случаев болезни, в Челябинской области -69, в Ханты-Мансийском округе - 65, на Ямале - 42, в Курганской области - 21.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 975 тыс. 576 случаев заболевания. Зафиксировано 16 тыс. 804 летальных исхода, выздоровел 792 тыс. 561 человек.