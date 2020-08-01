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Композицию с Петром Ершовым открыли у Тюменского театра кукол

Общество, 18:32 28 августа 2020

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Скульптурную композицию, посвященную писателю-сказочнику Петру Павловичу Ершову, открыли у Тюменского театра кукол 28 августа. Это хороший подарок театру в год его 75-летия.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

"Место установки было выбрано неслучайно. Во-первых, как вы помните, крыльцо театра уже украшает наш добрый друг Конек-горбунок. Где как ни рядом с героем нужно устанавливать скульптуру его создателя! Во-вторых, в этом году Тюменский театр кукол открывает юбилейный сезон. 75 лет труппа радует ребятишек красочными представлениями, в том числе и спектаклем "Конек-горбунок", который не теряет популярности среди зрителей уже пять лет. Скульптура Петра Ершова стала подарком всему коллективу театра", - сказала Елена Майер.

Автор композиции и Конька-горбунка, и Петра Ершова в окружении детей стал скульптор, заслуженный работник культуры России Сергей Титлинов.

В церемонии открытия композиции приняли участие глава города, представители партии "Единая Россия", деятели культуры.

После торжественной церемонии открытия для юных гостей праздника показали лучшие фрагменты спектакля "Конек-горбунок".

"Погода нас не подвела, и получилось замечательное представление под открытым небом! Тюменский театр кукол начнет работу 12 сентября, но билеты на спектакли можно купить уже сейчас!" - пригласила директор департамента культуры Тюменской области.

Анжела Лебедева

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# Елена Майер , Петр Ершов , скульптура

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