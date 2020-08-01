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Министр Фальков рассказал о ситуации с бюджетными местами в вузах

Общество, 11:01 29 августа 2020

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Ожидается, что с 2021 года вузы придут к показателям, когда на бюджетное место сможет поступить каждый второй абитуриент. Об этом РИА Новости рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Давайте посмотрим, почему государство предпринимает эти меры – кредитование, увеличение количества бюджетных мест. Это все гарантия доступности бесплатного высшего образования, оно не может быть всеобщим бесплатным, но сегодня мы подходим уже к той черте, когда на двух выпускников школы будет одно бюджетное место. Со следующего года, по-моему, на эти показатели выйдем", - отметил министр.

Он уточнил, что каждый второй сможет поступить на первую ступень вузовского образования – бакалавриат или специалитет.

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# бюджетные места , Валерий Фальков , высшее образование , поступление

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