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Кабмин одобрил субсидирование туристических инициатив

Экономика, 13:36 29 августа 2020

https://visittyumen.ru/ | Фото: https://visittyumen.ru/

Правительство РФ одобрило предоставление Ростуризму субсидии на грантовую поддержку инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что гранты будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отобранным по результатам конкурса, на инициативы, направленные на создание мест в средствах размещения, в том числе в глэмпингах и эко-домах, а также на новые туристские маршруты, оборудование пандусов, подъемников, адаптацию и создание безбарьерной среды, разработку мобильных приложений-путеводителей, создание аудиогидов, бизнес-планы туристских проектов.

Ранее кабмин РФ уже одобрил выделение Ростуризму средств на субсидирование развития направлений внутреннего туризма для обеспечения доступности внутренних туристических направлений и снижения стоимости пакетных туров по России.

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# Правительство РФ , субсидии , туризм

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