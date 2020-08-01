Кабмин одобрил субсидирование туристических инициатив

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Правительство РФ одобрило предоставление Ростуризму субсидии на грантовую поддержку инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что гранты будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отобранным по результатам конкурса, на инициативы, направленные на создание мест в средствах размещения, в том числе в глэмпингах и эко-домах, а также на новые туристские маршруты, оборудование пандусов, подъемников, адаптацию и создание безбарьерной среды, разработку мобильных приложений-путеводителей, создание аудиогидов, бизнес-планы туристских проектов.

Ранее кабмин РФ уже одобрил выделение Ростуризму средств на субсидирование развития направлений внутреннего туризма для обеспечения доступности внутренних туристических направлений и снижения стоимости пакетных туров по России.