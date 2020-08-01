Спасатели советуют охотникам не злоупотреблять алкоголем

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соблюдать правила безопасности при обращении с оружием и не злоупотреблять алкоголем призывают охотников спасатели. Об этом пишет РИА Новости.

В МЧС также отмечают, что при охоте с лодки необходимо убедиться, что она находится в исправном состоянии.

"Обязательно наденьте на себя и пассажиров спасательные жилеты. При стрельбе с лодки соблюдайте крайнюю осторожность, человека может выбросить за борт отдачей от ружья при выстреле. Еще одна опасность - это переворачивание лодки. Будьте готовы к действиям в экстренных ситуациях", - добавили в ведомстве.

Спасатели напоминают, что при себе необходимо иметь средства спасения – спасательный круг или крепкую длинную веревку. Купаться можно только на безопасных пляжах или местах, где выставлен спасательный пост.

В лесных массивах и на берегах водоемов необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Вероятность возникновения пожаров в период охоты значительно увеличивается, частой причиной возгораний является неосторожное обращение с огнем. Место для разведения костра нужно выбирать на открытом пространстве, чтобы рядом не было сухой травы, зарослей камыша, вдали от кустов и деревьев. Ни в коем случае нельзя оставлять огонь без присмотра или ложиться спать рядом с горящим костром. Покидая место стоянки, нужно убедиться, что огонь полностью потушен.

Специалисты отмечают, что в любую поездку на природу нужно брать с собой теплые вещи, провизию и заряженный мобильный телефон, а лучше всего – спутниковый, для мест, где нет сотовой связи. Чтобы не потеряться, нужно ходить только по знакомому маршруту. Кроме того, необходимо следить за прогнозом погоды.