Повышению экологической культуры в регионе уделяют большое внимание, считает Инна Лосева

Фото Викуловской школы №1 Фото Викуловской школы №1

Повышению экологической культуры, особенно у подрастающего поколения, в Тюменской области уделяют большое внимание.

Такое мнение высказала депутат Тюменской областной думы, региональный координатор партпроекта "Единой России" "Чистая страна" Инна Лосева. Она уточнила. что во время пандемии большинство экологических мероприятий пришлось перевести в заочный формат.

В регионе в рамках партпроекта прошли конкурс "Зеленая планета" для ребят из движения "ЧИР" и конкурс на изготовление макета противопожарного аншлага среди школьных лесничеств. Самым значимым мероприятием стала акция "Сад Памяти". В ее рамках в лесничествах Тюменской области высажено более 200 тыс. деревьев, каждое – в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Координатор партийного проекта "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в целом считает проект уникальным. "В него входит около 500 общественных экологических организаций и 600 зоозащитных — во всех регионах России. В каких-то из них — несколько человек, в каких-то сотни. И это наша сила, которой мы очень дорожим", — сказал он.