Антисептические салфетки должны быть у каждого школьника, заявили в Роспотребнадзоре

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Антисептические салфетки должны быть в портфеле каждого школьника. Их необходимо использовать по приходу в школу, сообщает Роспотребнадзор, который разработал памятку для детей по профилактике заболеваний в школе.

Антисептическими салфетками следует протирать рабочее место перед началом уроков, компьютерную технику, мышку и клавиатуру.

Одежда школьника должны быть комфортной, в школе лучше надевать сменную обувь.

При входе в школу нужно пройти через специально оборудованный фильтр, термометрию.

Уроки должны проходит в одном кабинете, закрепленным за классом. На переменах ученикам советуют выполнить упражнения на расслабление мышц спины и шеи, гимнастку для глаз.

Поход в столовую пройдет в регламентированное для питания класса время.

Школьникам напоминают о правильном чихании: прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками или локтевым сгибом руки.

Сквозное проветривание - обязательное требование, которое следует выполнять на переменах.

Делайте физкультминутки, призывают специалиста Роспотребнадзора. На 25-30 минуте урока разминай мышцы рук, плечевого пояса, туловища, делай упражнения на дыхание, гимнастику для глаз, улыбайся друг другу.

Это поможет тебе чувствовать себя лучше, поднимет настроение, сохранит высокую работоспособность, а значит и успешность в освоении знаний.

Горячее и здоровое питание в школе – залог хорошего самочувствия, гармоничного роста и развития, стойкого иммунитета и отличного настроения. Перед едой не забывайте мыть руки.

Правильно и регулярно мойте руки. Суммарно время мытья рук должно составлять не менее 30 секунд. Руки нужно мыть после каждого посещения туалета, перед и после еды, после занятий физкультурой.