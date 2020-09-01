Аромашевские первоклассники получили подарки от главы района
Для трех первых классов Аромашевской школы новый учебный год начался 1 сентября. На торжественной линейке первоклассникам вручили подарки от главы района.
Всего в Аромашевском районе 1 тыс. 307 учащихся отправились в школы. Глава района Игорь Власов побывал на линейке в Аромашевской школе, поздравил учеников, родителей и педагогов с Днем знаний.
Он отметил, что новый 2020-2021 учебный год начинается в непростых условиях, важно всем участникам образовательного процесса соблюдать санитарные нормы и правила, ответственно относится к своему здоровью и здоровью близких. Школьникам Игорь Власов пожелал хорошо учиться и приложить максимум усердия и трудолюбия.
В Аромашевской средней школе в новом учебном году будут три одиннадцатых и три первых класса. 11-классники вручили первоклассникам подарки, которые пригодятся им в учебе.
Анжела Лебедева