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Аромашевские первоклассники получили подарки от главы района

Общество, 17:21 01 сентября 2020

администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Для трех первых классов Аромашевской школы новый учебный год начался 1 сентября. На торжественной линейке первоклассникам вручили подарки от главы района.

Всего в Аромашевском районе 1 тыс. 307 учащихся отправились в школы. Глава района Игорь Власов побывал на линейке в Аромашевской школе, поздравил учеников, родителей и педагогов с Днем знаний.

Он отметил, что новый 2020-2021 учебный год начинается в непростых условиях, важно всем участникам образовательного процесса соблюдать санитарные нормы и правила, ответственно относится к своему здоровью и здоровью близких. Школьникам Игорь Власов пожелал хорошо учиться и приложить максимум усердия и трудолюбия.

В Аромашевской средней школе в новом учебном году будут три одиннадцатых и три первых класса. 11-классники вручили первоклассникам подарки, которые пригодятся им в учебе.

Анжела Лебедева

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# Аромашево , школа

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