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Информацию о выборах депутатов тоболяки могут найти на сайте города

Политика, 13:31 02 сентября 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Полезную информацию по единому дню голосования тоболяки могут найти на официальном сайте администрации города.

На портале появилась вкладка "Выборы депутатов Тобольской городской Думы седьмого созыва". Здесь можно посмотреть перечень избирательных участков, информационное обеспечение выборов, решения комиссии, уведомления о факте предоставления помещения. Кроме того, размещена информация о том, как ознакомиться со сведениями о себе в списке избирателей и уточнить их.

Выборы депутатов городской думы седьмого созыва состоятся в Тобольске 13 сентября. Также можно проголосовать досрочно в участковой избирательной комиссии в случае отсутствия по уважительной причине по месту жительства и невозможности прибыть в помещение для голосования 13 сентября.

Номер избирательного участка можно узнать в сервисе "мойучасток.рф".

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# выборы депутатов , Тобольск

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