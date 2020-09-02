Десять детей попали под колеса на зебрах в Тюмени летом

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

10 юных пешеходов попали под колеса автомобилей на нерегулируемых пешеходных переходах Тюмени за три летних месяца. Один ребенок погиб, еще девять детей получили травмы, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Для детей опасными стали зебры в разных районах города на улицах: Федюнинского, Мелиораторов, Новосибирской, Котельщиков, Камчатской, Губернской, Василия Гольцова, Андрея Бушуева, Западносибирской, Монтажников, Казачьи Луга.

Отметим, в 2020 году в Тюмени произошло 142 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Два ребенка погибли, еще 153 получили травмы. Каждое седьмое ДТП с детей (всего 20) произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

До конца недели сотрудники ГИБДД в Тюмени по утрам, когда дети идут в школы, будут нести службу на пешеходных переходах, расположенных у образовательных учреждений. 2 сентября под контроль взяли 22 пешеходных перехода.

Автоинспекторы отмечают, что водители пропускали детей и заранее тормозили, подъезжая к зебрам. Дети правильно переходили дорогу, а вот взрослые пешеходы показывали школьникам небезопасный пример: переходили улицы наискосок, не снимали при переходе наушники и смотрели в телефоны при движении через проезжую часть.

"Мы сделаем все, чтобы обеспечить дорожную безопасность детей. Но нам необходимо содействие в первую очередь взрослых людей, в плане их правильного поведения в транспортной среде, чтобы тюменцы не подавали детям, своим и чужим, опасный пример на дорогах. Иначе результат не будет оптимальным", — отметил руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Александр Селюнин.