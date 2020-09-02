Тюменский атлет победил на всероссийском турнире по пауэрлифтингу

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Победу на всероссийском турнире по пауэрлифтингу и силовым видам спорта одержал тюменец Сергей Чусовитин, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Инструктор тренажерного зала детско-юношеской спортивной школы "Водник" выступал в состязаниях по военному жиму в возрастной категории 40-49 лет. В соревнованиях участвовали 80 спортсменов из Тюмени и области, Екатеринбурга, Челябинска и других городов. Результат Сергея Чусовитина составил 142 кг.

"Я много работаю над собой, тренируюсь, участвую в соревнованиях и завоевываю медали, чаще всего – золотые. Причем и в военном, и в классическом стиле. Если сравнивать эти два вида, то они кардинально отличаются. Военный - тяжелее и травмоопаснее, поэтому у него и поклонников меньше", - отметил атлет.

Любовь к спорту Сергей Чусовитин передал и своим детям. Сын занимается футболом, младшая дочь – гимнастикой, старшая пошла по его стопам и показывает превосходные результаты в силовых упражнениях.