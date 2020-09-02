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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тобольским школьникам рассказали о профилактике коронавирусной инфекции

Общество, 18:05 02 сентября 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Открытые уроки по профилактике и противодействию коронавирусной инфекции стартовали в Тобольске, сообщает городская администрация.

Врач-эпидемиолог центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Нина Косинцева и заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Елена Смирнова провели занятия в 9 и 13 школах, а также лицее.

Ученикам 5-6 классов рассказали о профилактике заболевания, основных правилах поведения в школе и здоровом рационе. Также школьникам объяснили необходимость обучения в одном классе, показали, как правильно нужно носить маски, провели инструктаж по правильному мытью рук.

Учащихся интересовало, болеют ли COVID-19 дети, нужно ли ходить в масках, можно ли ходить в магазин. Специалисты рассказали ребятам, что дети переносят болезнь легче, иногда у них бывает бессимптомное течение болезни. В возрасте до семи лет необязательно носить маску, однако после семи нужно.

Кроме того, специалисты провели беседу о правильном обустройстве рабочих мест и работе с компьютером, упомянули о правильной осанке и необходимости социального дистанцирования, проведении физкультминуток на переменах и о том, как правильно выбрать средство для обработки рук.

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# коронавирус , Тобольск , школьники

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