На концерты в филармонию можно попасть с 25% скидкой

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Ярмарка абонементов на концерты в Тюменской филармонии пройдет с 7 по 13 сентября. В личный филармонический абонемент можно включить от трех до девяти концертов, и выкупить его со скидкой 25%, сообщает пресс-служба ТКТО.

Любителям классической музыки представят 10 абонементных циклов и все они, кроме "Мелодии сердца", можно купить по единой цене на любое место в зале.

Приобрести абонементы можно на нашем сайте онлайн или в кассе филармонии. Можно забронировать абонемент, позвонив по номеру +7 (3452) 68-78-78, или написав письмо на электронную почту op2tgf@kto72.ru.