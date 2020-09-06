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Тюменская область - лидер по вводу жилья и промышленному производству

Экономика, 14:14 05 сентября 2020

Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Рейтинг регионов Уральского федерального округа по основным показателям социально-экономического развития по итогам первого полугодия представил Тюменьстат.

Тюменская область лидирует по четырем показателям из одиннадцати. В частности, по вводу жилья. В расчете на 1000 человек в январе-июне 2020 года введено 217,7 кв. м общей площади жилых помещений, в том числе индивидуальными застройщиками – 109 кв. метров.

Индекс промышленного производства в первом полугодии составил 128,6%. По данному показателю Тюменская область также на 1 месте.

Ямало-Ненецкий автономный округ лидирует по оборотам розничной торговли и общественного питания, а также по реальной начисленной и номинальной зарплате, пишет Вслух.ру.

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