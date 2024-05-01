В Тюменской области рост цен на продукты ускорился до 7,3 % за месяц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 7,3 % ускорился рост цен на продукты в Тюменской области за месяц. Одной из причин стала высокая активность покупателей. При этом удорожание услуг замедлилось – подешевели авиабилеты, сообщает региональное отделение Банка России.

Более всего подорожали говядина, куриные окорочка, мука, отдельные молочные продукты, в частности, сметана, йогурты, сливочное масло. Сказались повышение затрат производителей и переработчиков на оплату труда из-за кадрового дефицита, а также на упаковку и транспортировку продукции. При этом дешевле, чем годом ранее, оставались макароны, растительное масло, шоколад, лук, картофель.

Стали быстрее дорожать и непродовольственные товары. Рост цен стимулирует высокая активность покупателей. В результате в апреле ускорился рост цен на стройматериалы, мебель, медицинские товары, а на одежду и обувь снижение цен замедлилось.

Цены на услуги сдерживало снижение стоимости авиабилетов и поездок за рубеж.

"Перед майскими праздниками для высокой заполняемости рейсов крупные авиакомпании проводили сезонные акции и распродажи, поэтому авиабилеты в тюменском регионе стали стоить дешевле, чем годом ранее. Также заметно замедлился рост цен на поездки в Турцию, Арабские Эмираты, страны Закавказья. Туроператоры расширяют ассортимент туров, запускают новые рейсы за рубеж, а отельеры стараются привлечь российских туристов на зарубежные курорты, поэтому снижают цены", – рассказала экономист Отделения Банка России по Тюменской области Анна Васильева.

Годовая инфляция в Тюменской области в апреле осталась ниже, чем в целом по России, где она составила 7,8 %.