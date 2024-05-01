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Более 17 тыс. кг молока получили за год от коровы на предприятии Исетского района

Экономика, 17:47 27 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 17 тыс. кг молока получили от коровы на предприятии "Эвика-Агро" Исетского района за год. Рекордные удои на фермах региона определили эксперты, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Родилась чистопородная чёрно-пёстрая голштинская буренка в конце 2016 года на этой же ферме. Молока корова дает не только много, но и качественное, средние показатели - 3,79 % жира и 3,32 % белка. А ее скорость молокоотдачи - 2,61 кг в минуту. За весь же период жизни животное дало 80 тыс. 664 кг молока. 20 мая 2024 года корова-рекордистка стала мамой в шестой раз. Теперь ее приплод за период жизни составляет четыре бычка и две телочки.

В пятерку животных-рекордисток области вошли подопечные ООО "Эвика-Агро". По каждой из них удой за 305 дней лактации превысил 16 тыс. 500 кг молока.

Более 15 тыс. 500 кг молока также показали животные предприятий "Тюменские молочные фермы" и "ЗапСибХлеб-Исеть".

Отметим, что средний надой в регионе в прошлом году составил 8 тыс. 656 кг.

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# АПК , коровы

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