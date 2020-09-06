Александр Моор поздравил нефтяников с профессиональным праздником

История и сегодняшняя жизнь региона крепко связаны с Западно-Сибирским нефтегазовым комплексом, который был создан героическим трудом старшего поколения. Об этом напомнил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя с профессиональным праздником работников нефтяной и газовой промышленности.

"И в XXI веке нефть и газ служат крепким фундаментом для российской экономики", - отметил глава региона. - Этот день - большой праздник для Тюменской области, Югры и Ямала".

Александр Моор также напомнил, что Тюмень остается кузницей кадров и опорной базой для нефтегазовой отрасли. В областной столице действуют научные, исследовательские, образовательные, производственные центры всех ведущих нефтегазовых компаний России.

"Я сердечно поздравляю ветеранов отрасли и нынешнее поколение нефтяников и газовиков с профессиональным праздником. От всей души желаю вам здоровья, счастья и новых успехов в труде на благо региона и всей России!", - подчеркнул губернатор.