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Александр Моор поздравил нефтяников с профессиональным праздником

Губернатор, 10:46 06 сентября 2020

История и сегодняшняя жизнь региона крепко связаны с Западно-Сибирским нефтегазовым комплексом, который был создан героическим трудом старшего поколения. Об этом напомнил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя с профессиональным праздником работников нефтяной и газовой промышленности.

"И в XXI веке нефть и газ служат крепким фундаментом для российской экономики", - отметил глава региона. - Этот день - большой праздник для Тюменской области, Югры и Ямала".

Александр Моор также напомнил, что Тюмень остается кузницей кадров и опорной базой для нефтегазовой отрасли. В областной столице действуют научные, исследовательские, образовательные, производственные центры всех ведущих нефтегазовых компаний России.

"Я сердечно поздравляю ветеранов отрасли и нынешнее поколение нефтяников и газовиков с профессиональным праздником. От всей души желаю вам здоровья, счастья и новых успехов в труде на благо региона и всей России!", - подчеркнул губернатор.

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# Александр Моор , День нефтяника

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