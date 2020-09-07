Определены победители областного конкурса вожатых

| Фото: Детский лагерь "Алые паруса" | Фото: Детский лагерь "Алые паруса"

Вожатые Дворца творчества и спорта "Пионер" Тюмени Яна Ибрагимова и Нижнеаремзянской школы Тобольского района Ксения Кабанова признаны победителями областного конкурса вожатых лагерей с дневным пребыванием.

Всего на конкурс, который проходил онлайн с 19 по 28 августа, поступило 37 заявок. Первое задание - тест - прошли все вожатые, а вот задание второго этапа - практического - смогли выполнить всего 16 человек.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской области" организаторы первого регионального конкурса вожатых - Детский центр "ГринЛандия", наибольшую активность проявили вожатые Дворца "Пионер" и школ Тобольского района. Они и стали победителями и призерами. Дипломы и ценные подарки они могут получить по адресу: Тюмень, ул. Широтная 92/1. в будние дни с 9 до 16 часов.

Напомним, конкурс среди вожатых проводился в рамках проекта "Школа капитанов" при финансовой поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Анжела Лебедева