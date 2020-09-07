В Тюменской области нет случаев заражения человека птичьим гриппом

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Случаев заражения людей птичьим гриппом на территории Тюменской области не зафиксировано. Об этом рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням областного департамента здравоохранения Ксения Степанова.

Очаги среди домашней и дикой птицы выявлены в девяти населенных пунктах Абатского, Сладковского, Бердюжского и Казанского районов Тюменской области.

Врач подчеркнула, что это высокопатогенный вирус с серьезным процентом смертности: в разных странах среди людей она достигает 60-80%. С момента обнаружения этой болезни в 1897 году около тысячи человек получили диагноз "птичий грипп".

"Считается, что человек может заразиться при контакте с самой птицей или ее мясом, ее фекалиями, даже есть случаи заражения от контакта с инфицированной водой. Также воздушно-пылевой и воздушно-капельный способы. Сказать, что человек может заразиться птичьим гриппом от другого человека, пока ученые не могут, но вирус имеет в своей структуре белки, которые могут быстро мутировать и скрещиваться с белками человеческого гриппа, без разницы какого типа, и тогда уже становится вероятной угроза заражения. В любом случае пациента, заболевшего птичьим гриппом, его ведут как инфекционного больного и лежит он в отдельной специализированной палате", - сообщила Ксения Степанова.

Она напомнила, что в сложившихся обстоятельствах при любом повышении температуры необходимо вызвать врача на дом и действовать по его рекомендациям.

| Фото: скрин с трансляции в сообществе "Тюменская область" в ВК | Фото: скрин с трансляции в сообществе "Тюменская область" в ВК

Дарья Казакова