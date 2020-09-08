Спортсмены со всей России примут участие в тобольском полумарафоне

| Фото: Тобольский полумарафон во Вконтакте | Фото: Тобольский полумарафон во Вконтакте

Более 300 человек зарегистрировались для участия во Втором тобольском полумарафоне, который пройдет 27 сентября.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" организатор мероприятия Константин Ваганов, в Тобольск приедут любители бега из девяти субъектов России.

"На сегодня заявки подали участники из 20 городов страны: Москва, Самара, Челябинск, Екатеринбург, Омск, Тюмень, Сургут и Ханты-Мансийск. К сожалению, пока не очень активно регистрируются сами тоболяки. Ведь масштабное спортивное мероприятие проводится в первую очередь для них. У горожан есть еще три недели, чтобы подать заявку".

Участникам будет предложено на выбор три дистанции: 5, 10 или 21,1 км, а также отдельный забег для детей от 7 до 13 лет. Все бегуны получат футболки, именные номера и индивидуальный электронный хронометраж. На финише каждый участник получит медаль. Запланирован также забег для детей от 7 до 13 лет. Каждого юного спортсмена на финише будет ждать эксклюзивная медаль.

В рамках полумарафона также пройдут открытые тренировки и встречи со спортсменами, выступления лучших артистов Тобольска и многое другое.

Зарегистрироваться на забег можно в группе Тобольского полумарафона во Вконтакте.

Евгений Новоселов