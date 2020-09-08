В Викуловском районе меняют водонапорные башни на насосные станции

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Насосные станции второго подъема воды устанавливают в сельских поселениях Викуловского района вместо малоэффективных водонапорных башен.

Как рассказал первый заместитель главы района Григорий Церцек, это системная работа. Водонапорные башни с малой емкостью - 25 куб. метров - не могут обеспечить высокую производительность летом, когда расход воды в сельских поселениях сильно возрастает. При этом зимой объем потребляемой воды в разы падает, на башне образуется наледь.

Насосная станция второго подъема также используется для подачи воды в водопроводную систему поселения. При этом работа ее регулируется: станция обеспечивает максимальную подачу воды во время наибольшего расхода. В Викуловском районе такое оборудование емкостью 40 куб. метров уже работает в селах Каргалы и Коточиги. В 2020 году установят еще одну в Балаганах - помощнее, на 60 куб. метров. По словам Григория Церцека, станция полностью обеспечит потребность местных жителей в воде.

Отметим, что всего система централизованного водоснабжения работает в 31 населенном пункте Викуловского района из 54. Ее услугами пользуются около 14 тыс. человек - 92% населения района.

Евгения Шевцова