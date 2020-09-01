Тюменские предприниматели посетят Киргизскую Республику

| Фото: ТПП Тюменской области | Фото: ТПП Тюменской области

Для развития экономического сотрудничества между Тюменской областью и Киргизской Республикой, Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", совместно с Торгово-промышленной палатой Тюменской области, формирует делегацию представителей предприятий региона для посещения г. Бишкек с 6 октября 2020 года по 10 октября 2020 года.

Напомним, что в 2019 году Тюменская область принимала у себя в гостях делегацию из Киргизии, в результате чего Правительством Тюменской области и Правительством Киргизской Республики было подписано Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах.

В состав делегации войдут руководители исполнительной власти и предприятий Тюменской области.

Проектом программы предусмотрено: встречи с представителями органов власти Киргизской Республики; презентация экономического, туристического и медицинского потенциала региона; деловые переговоры для установления новых экономических связей с партнерами и подписание коммерческих соглашений; посещение предприятий Киргизской Республики; биржа контактов.

Вся необходимая информация, презентационные материалы, матрицы бизнес-встреч, сопровождение делегации предпринимателей, организация и проведение деловых встреч предоставляются участникам делегации на безвозмездной основе.

К участию в бизнес-миссии приглашаются малые и средние экспортно-ориентированные компании Тюменской области, заинтересованные в сотрудничестве с партнерами из Киргизии. Бизнес-миссия имеет многоотраслевую направленность.

Заявки на участие принимают до 18 сентября 2020 года.

Контактные лица: главный специалист Центра поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Погадаева Валерия Николаевна, +7-912-9232592, pogadaeva@iato.ru.

Ведущий специалист ТПП ТО Центра ВЭД Сагидуллина Елена Викторовна, +7-912-3900665, elena.sagidullina.tpp-to@yandex.ru.