  • 10 сентября 202010.09.2020четверг
  • USD76,0713
    EUR89,5663
  • В Тюмени 20..22 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские предприниматели посетят Киргизскую Республику

Экономика, 08:56 10 сентября 2020

ТПП Тюменской области | Фото: ТПП Тюменской области

Для развития экономического сотрудничества между Тюменской областью и Киргизской Республикой, Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", совместно с Торгово-промышленной палатой Тюменской области, формирует делегацию представителей предприятий региона для посещения г. Бишкек с 6 октября 2020 года по 10 октября 2020 года.

Напомним, что в 2019 году Тюменская область принимала у себя в гостях делегацию из Киргизии, в результате чего Правительством Тюменской области и Правительством Киргизской Республики было подписано Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах.

В состав делегации войдут руководители исполнительной власти и предприятий Тюменской области.

Проектом программы предусмотрено: встречи с представителями органов власти Киргизской Республики; презентация экономического, туристического и медицинского потенциала региона; деловые переговоры для установления новых экономических связей с партнерами и подписание коммерческих соглашений; посещение предприятий Киргизской Республики; биржа контактов.

Вся необходимая информация, презентационные материалы, матрицы бизнес-встреч, сопровождение делегации предпринимателей, организация и проведение деловых встреч предоставляются участникам делегации на безвозмездной основе.

К участию в бизнес-миссии приглашаются малые и средние экспортно-ориентированные компании Тюменской области, заинтересованные в сотрудничестве с партнерами из Киргизии. Бизнес-миссия имеет многоотраслевую направленность.

Заявки на участие принимают до 18 сентября 2020 года.

Контактные лица: главный специалист Центра поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Погадаева Валерия Николаевна, +7-912-9232592, pogadaeva@iato.ru.

Ведущий специалист ТПП ТО Центра ВЭД Сагидуллина Елена Викторовна, +7-912-3900665, elena.sagidullina.tpp-to@yandex.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# предприниматели , ТПП Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:56 10.09.2020Тюменские предприниматели посетят Киргизскую Республику
15:19 09.09.2020Тюмень примет "Слет успешных предпринимателей" в новом формате
13:09 09.09.2020Викуловские аграрии приступили к известкованию почвы
12:58 09.09.2020Около ста миллионов рублей направили на ремонт дорог в Омутинском районе