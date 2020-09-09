В Тюмени благоустроят 23 двора до конца года

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

23 двора планируют благоустроить в 2020 году в Тюмени в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщил во время интернет-конференции на сайте информационного агентства "Тюменская линия" депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук.

"Некоторые сроки сдвинулись из-за того, что при благоустройстве были обнаружены бесхозные сети либо проектировщики, которые выиграли в конкурсе, выполнили работу недобросовестно. Уверен, что до конца года все намеченные дворовые территории будут успешно благоустроены", - сказал он.

Для того, чтобы двор вошел в список по благоустройству, собственникам многоквартирных домов необходимо организовать общедомовое собрание, поручить своей управляющей компании оформить земельный участок в собственность или аренду, поставить его на кадастровый учет. Далее необходимо обратиться в управу с заявлением поучаствовать в ранжировании дворовых территорий, которые попадут в программу благоустройства, она рассчитана на трехлетний срок. После подачи заявления от управы выезжает комиссия и оценивает состояние территории. Далее проводят работы по капитальному ремонту инженерных сетей и коммуникаций. Дворы, отремонтированные 10-15 лет назад, не смогут попасть в данную программу.

Депутат затронул тему озеленения города и сообщил, что впервые в 2020 году в Тюмени будет обрезано более 12 тыс. деревьев. "Это беспрецедентный случай в городе, таких объемов никогда еще не было. В 2021 году будет обрезано около 17 тысяч деревьев. В течение пяти лет город серьезно преобразится", - подчеркнул он.

Чтобы обрезать или вырубить аварийное дерево во дворе или возле частного дома, необходимо написать заявление в управу или в департамент городского хозяйства администрации города для получения порубочного билета.

"Существует четыре причины для получения порубочного билета: санитарные рубки, восстановление нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, также при устранении аварий и чрезвычайных ситуаций, когда деревья могут наносить вред конструктиву домов", - уточнил Юрий Баранчук.

Депутаты регулярно объезжают свои избирательные участки, проводят день депутата, выездные совещания. Часто к ним обращаются с вопросами подтапливания дорог.

"Из-за обильных осадков многие улицы Тюмени подтапливались и раньше, оказалось, что ливневки просто нужно было почистить, почистили и вода стала уходить. Нужно постоянно следить за состоянием инженерных сетей в городе. Еще несколько лет назад в Тюмени не было никакой муниципальной программы и отдельной статьи расходов на содержание ливневой канализации. Тюменская городская дума приняла решение внести в строительные нормы правило, что при строительстве дороги должны быть обеспечены ливневой канализацией. Появилась программа водоотведения и водопонижения. Конечно, сразу весь город изменить невозможно, работа проводится поэтапно и планомерно. Выявлены более подверженные подтоплению районы, там прокладывают трубы, делают новые канавы, чистят старые, которые засорились. В 2020 году из городского бюджета предусмотрено более полумиллиарда рублей на создание новой ливневой канализации. Никогда столько денег не выделялось на это, но так как город растет очень быстро, зон подтопления становится больше. Принято решение, что все дворовые территории изначально по проекту должны предусматривать раздел водоотведения. Проблема существует, но работу по приведению всего в нормативное состояние ведется", - пояснил Юрий Баранчук.

В конце парламентарий поблагодарил жителей города Тюмени за внимательное отношение к работе комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

"Хочется сказать слова благодарности всем тем, кто активно выступает за благоустройство, содержание и сохранение красоты в городе, которая создается нелегким трудом. Работа без поддержки со стороны населения невозможна. Город стремительно меняется в положительную сторону. Начиная от работы общественного транспорта и заканчивая озеленением. Давайте хранить, беречь и трепетно относиться к тому, что имеем", - подытожил он.