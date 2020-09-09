Названы победители онлайн-конкурса "Цветомания" в Викуловском районе
Житель с. Коточиги Викуловского района Виктор Фролов признан победителем онлайн-конкурса "Цветомания" в номинации "Мужчина - цветоман".
Онлайн-фотомарафон "Цветомания" для жителей малых деревень Викуловского района организовали специалисты передвижного клубного учреждения Викуловского Дома культуры. Он проходил с 1 июня по 31 августа в группе во ВКонтакте.
Итоги подвели 9 сентября.
В номинации "Райский уголок" отмечены фотографии с цветами Екатерины Тропыниной и Натальи Ермишиной.
Галина Леванских и Валентина Подкорытова признаны победителями в номинации "Цветочная феерия". Самый креативный цветник, по оценке жюри конкурса, находится у Александры Стрельцовой из с. Балаганы.
"Мы впервые решили провести фотомарафон "Цветомания" в режиме онлайн для взаимодействия с нашей аудиторией. Чтобы люди не скучали, решили попробовать такую форму развлечения. Надеемся, что наше предложение найдет отклик у жителей сел и деревень", - рассказала культорганизатор передвижного клубного учреждения Викуловского ДК Екатерина Федотова.
Всех победителей организаторы онлайн-фотомарафона отметят дипломами и подарками.
Анжела Лебедева