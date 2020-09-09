  • 9 сентября 20209.09.2020среда
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Благоустройство Тобольского кремля завершат в сентябре

Политика, 17:48 09 сентября 2020

фото "Тюменская линия"

Работы по благоустройству Тобольского кремля, Менового двора и Красной площади завершат в сентябре 2020 года. В этом убедился губернатор Тюменской области Александр Моор, посетив Тобольск 9 сентября.

"В перечень работ входит ремонт фасадов объектов культурного наследия, опор, светильников, кабельных линий наружного освещения", - доложил губернатору глава Тобольска Максим Афанасьев.

Во время прогулки по Тобольскому кремлю Александр Моор побеседовал с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" ﻿

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , благоустройство , Максим Афанасьев , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:48 09.09.2020Благоустройство Тобольского кремля завершат в сентябре
15:58 09.09.2020Тюменская городская дума вернулась с каникул
15:30 09.09.2020Александр Моор возложил цветы к мемориалу в Тобольске
15:12 09.09.2020В Тюмени благоустроят 23 двора до конца года