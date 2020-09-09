Благоустройство Тобольского кремля завершат в сентябре

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Работы по благоустройству Тобольского кремля, Менового двора и Красной площади завершат в сентябре 2020 года. В этом убедился губернатор Тюменской области Александр Моор, посетив Тобольск 9 сентября.

"В перечень работ входит ремонт фасадов объектов культурного наследия, опор, светильников, кабельных линий наружного освещения", - доложил губернатору глава Тобольска Максим Афанасьев.

Во время прогулки по Тобольскому кремлю Александр Моор побеседовал с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием.

Евгений Бабенко