На Всехсвятскую церковь в Тюмени установили новую главку

с аккаунта комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области в Instagram с аккаунта комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области в Instagram

Новую главку установили на Всехсвятскую церковь в Тюмени (ул. Свердлова, 29) 9 сентября. Представители духовенства Тобольско-Тюменской епархии отслужили молебен с освящением главки и креста.⁣⁣⠀

Об этом комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области написал в своем аккаунте в в Instagram.

⁣⁣Ремонтно-реставрационные работы на Всехсвятской церкви начались с 1 октября 2019 года. Согласно проекту, подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию 23 сентября 2020 года.

"Работы на церкви продолжаются. На объекте произведено усиление грунтов основания здания и гидроизоляция фундамента, произведен демонтаж пристроя и деревянных полов, расчищены фасады от старой штукатурки. Выполнено устройство кирпичной кладки наружных стен (под пристрой), отделочные работы фасада основного здания, работы по устройству полов из гранитной плитки, кровельные работы. Установлена система водоотведения и отопления, вставлены окна в пристрое и основном здании, проложены сети электроснабжения", - рассказали сотрудники комитета.

⁣⁣На Всехсвятской церкви подрядная организация ведет работы по устройству гранитной брусчатки, оштукатуриванию фасада пристроя.⁣⁣⠀

Добавим, Всехсвятская церковь - одно из самых старинных зданий Тюмени. Из истории известно, что в первой половине XIX века на восточной окраине города простирался большой массив деревянной застройки, заканчивавшийся городским кладбищем. Здесь на месте старой деревянной церкви, построенной в 1779 г., была заложена каменная, по плану архитектора Парамона. Освящение церкви состоялось в 1838 г. Уникальность постройки состоит в том, что это единственное в Сибири круглое церковное здание с перекрытым сводчатым куполом.

Анжела Лебедева