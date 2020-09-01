Ансамбль "Росстань" выступит перед тюменцами на Масловском взвозе

| Фото: из архива Лилии Деминой | Фото: из архива Лилии Деминой

Концерт фольклорного ансамбля "Росстань" ждет тюменцев в арт-пространстве "Время Победы" на Масловском взвозе в Тюмени 11 сентября в 18 часов, сообщает центр культуры и искусства "Тюмень".

Музыканты выступят в рамках фестиваля "Осенняя рапсодия", который открылся в областной столице 8 сентября. В 2020 году мероприятие проходит в новом формате — оно проходит на открытых площадках. Программа рассчитана на четыре дня.

Открыл фестиваль Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л. Ф. Беззубова. Коллектив на протяжении часа выступил в новом арт-пространстве "Время Победы" напротив мультицентра "Контора пароходства". По традиции к музыкантам присоединись и солисты центра культуры и творчества "Тюмень" — Михаил Шепеленко, Наталья Малаенко и Анастасия Русанова. Торжественное открытие фестиваля "Осенняя рапсодия", как сообщает ЦКиТ "Тюмень", собрало сотни человек.

Отметим, закрытие фестиваля впервые состоится в ивент-парке "Алебашево" 13 сентября в 18 часов. Для горожан выступит вокал-бэнд "Матрица".