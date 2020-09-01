В Тюмени сняли фильм про артистов уличных театров

| Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Об артистах уличных театров расскажет документальный фильм “Без сцены. Без границ”, который сняли в Тюмени. В сети его опубликовали 9 сентября, сообщает пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Кинолента посвящена людям, развивающим уличный театр. Герои картины рассказывают о мотивации, стремлении и желании быть причастными к единому творческому механизму.

Съемки проходили с 21 по 23 августа в Тюмени и Тобольске во время международного фестиваля уличных театров "Сны улиц". Перед выступлениями артисты рассказали, почему выбрали именно уличный жанр. В фильме актеры отмечают, что уличный театр ближе к людям, поскольку нет возможности что-то скрыть. Также рассуждают о сложности и честности зрителя, который не идет целенаправленно в здание театра, а просто замечает перформанс на улице.

“Зритель видит конечный результат — выступление артиста. Но за этим стоит огромная работа: создание концепции, постановка и репетиции, внутренние переживания. Поэтому нам хотелось не просто показать картину уличного спектакля, но и закулисье, где скрывается действительно интересная история”, — рассказал менеджер проекта Максим Маликов.

Посмотреть документальную картину "Без сцены. Без границ" можно по ссылке.