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Надземный переход на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск восстановят на следующей неделе

Общество, 17:23 10 сентября 2020

ФКУ "Уралуправтодор" (архив) | Фото: ФКУ "Уралуправтодор" (архив)

Снесенный в мае надземный пешеходный переход возле с. Яр восстановят на следующей неделе, с 14 по 20 сентября сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

Напомним, конструкция на 15 км федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск обрушилась 8 мая, после того, как "КамАЗ"-манипулятор, проезжая под ней, задел ее стрелой.

Как рассказал директор филиала ФКУ "Уралуправтодор" в Тюмени Виталий Никифоров, комплектующие для монтажа нового перехода уже доставили на объект, до конца следующей недели конструкция будет восстановлена. Чтобы провести монтаж, движение на федеральной трассе ненадолго ограничат. Подробнее о времени установки обещают сообщить позднее.

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# надземный переход , Уралуправтодор

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