Первый арт-объект, посвященный памяти Владислава Крапивина, появится в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Граффити по мотивам произведений писателя Владислава Крапивина создает на стене теплового пункта во дворе дома на ул. Холодильная, 116 художница Мария Волкова. 10 сентября во время объезда работу оценил глава Тюмени Руслан Кухарук.

По его словам, в администрацию города уже поступают предложения присвоить имя Владислава Крапивина улице или скверу. Напомним, что родивщийся в Тюмени известный советский и российский писатель Владислав Крапивин скончался в Свердловской областной клинической больнице Екатеринбурга 1 сентября.

"Мы уже работаем над этими предложениями и еще будем обсуждать с горожанами этот вопрос. Решение примут люди", - отметил глава города.

Кроме того, Руслан Кухарук предложил художнице разместить на граффити, не нарушая художественной целостности, QR-код со ссылкой на материалы о Владиславе Крапивине в библиотечной системе Тюмени.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"За основу была взята известная книжная иллюстрация, которую я значительно переработала. В ее центре - классический крапивинский мальчик, сохраняющий нежный взгляд на жизнь, даже столкнувшись с испытаниями", - отметила художница.

По ее словам, некоторые местные жители интересуются, что это за рисунок: "А на следующий день они подходят и говорят, что заинтересовались книгами Крапивина и начали их читать". Закончить работу Мария Волкова планирует в ближайшие дни, пока в городе стоит теплая, сухая погода.