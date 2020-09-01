  • 10 сентября 202010.09.2020четверг
  • USD76,0713
    EUR89,5663
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские депутаты предлагают изменить подход к оценке нуждаемости граждан в новом жилье

Экономика, 18:21 10 сентября 2020

duma.tyumen-city.ru

Депутаты Тюменской городской думы пересмотрят критерии оценки стоимости жилья для признания граждан малоимущими.

Председатель постоянной комиссии по социальному развитию гордумы Елена Бойко пояснила, что 100 тыс. рублей – размер стоимости имущества, находящегося в собственности, исходя из кадастровой стоимости, – лишает права быть признанными малоимущими части нуждающихся граждан. Это послужило основанием большого количества обращений в органы власти.

"Установление размера стоимости имущества в ином порядке, а именно умножение нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на среднерыночную стоимость квадратного метра в Тюменской области, позволит более объективно определить уровень нуждаемости граждан в улучшении жилищных условий", – считает Елена Бойко.

Комиссия по социальному развитию предлагаемые изменения обсудит 16 сентября. Вопрос включен в повестку заседания Тюменской городской думы, которое состоится 24 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гордума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 10.09.2020Тюменские депутаты предлагают изменить подход к оценке нуждаемости граждан в новом жилье
18:01 10.09.2020Первую очередь Велижанского водозабора запустили в Тюмени
16:33 10.09.2020"Транснефть – Сибирь" ввела в эксплуатацию два мостовых перехода вдоль нефтепровода Заполярье - Пурпе
08:56 10.09.2020Тюменские предприниматели посетят Киргизскую Республику