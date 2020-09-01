В Тюменском районе некачественный ремонт чуть не стал причиной убийства

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Мужчину, подозреваемого в угрозе убийством, задержали в Тюменском районе, сообщает МО МВД РФ "Тюменский".

35-летний житель Тюмени нанял бригаду для ремонта в загородном доме. По словам потерпевшего, работы были выполнены некачественно и у него возникли претензии к строительной бригаде. В ходе спора фигурант выстрелил из газового пистолета и бросил доску в сторону потерпевшего, а позже стал угрожать физической расправой по телефону.

Полицейские задержали 47-летнего жителя с. Кулаково. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело.