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В Тюменском районе некачественный ремонт чуть не стал причиной убийства

Происшествия, 10:57 11 сентября 2020

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Мужчину, подозреваемого в угрозе убийством, задержали в Тюменском районе, сообщает МО МВД РФ "Тюменский".

35-летний житель Тюмени нанял бригаду для ремонта в загородном доме. По словам потерпевшего, работы были выполнены некачественно и у него возникли претензии к строительной бригаде. В ходе спора фигурант выстрелил из газового пистолета и бросил доску в сторону потерпевшего, а позже стал угрожать физической расправой по телефону.

Полицейские задержали 47-летнего жителя с. Кулаково. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело.

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# угроза убийством

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