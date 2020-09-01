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Новую школу в Уватском районе введут до конца 2020 года

Общество, 18:32 11 сентября 2020

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Новую школу на 60 учебных мест в с. Горнослинкино Уватского района откроют до конца 2020 года, сообщает администрация района.

В здании завершают внутренние отделочные работы, завезена мебель. Закуплено современное оборудование, 10,5 млн рублей выделили из местного бюджета. В классах появятся 10 интерактивных досок и столько же проекторов. Приобретены цифровые лаборатории для уроков по математике, физике и химии, компьютеры для учителей и для кабинета информатики, комплекты мебели для учеников и специальные столы для проведения опытов.

Поставлен инвентарь для школьного спортивного зала и модульная мебель для группы кратковременного пребывания детей. Готово к установке технологическое оборудование для пищеблока.

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

"Школа в Горнослинкино необходима. Ее строительство входило в наказы депутата областной Думы Юрия Михайловича Конева, было поддержано губернатором и сейчас подходит к завершению", – сказал глава Уватского района Сергей Путмин.

Школа строится по проекту "Современная школа" федерального проекта "Образование".

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# национальный проект Образование , строительство школ

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