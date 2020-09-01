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Гранату Ф-1 нашли на улице Широтная в Тюмени

Происшествия, 21:20 12 сентября 2020

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Гранату Ф-1 обнаружили на ул. Широтная в Тюмени вечером 12 сентября. Боеприпас будет уничтожен взрывотехниками на полигоне, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Сообщение о подозрительной находке, похожей на гранату, поступило в дежурную часть управления Росгвардии по Тюменской области.

Для оцепления прилегающей территории привлекли наряд группы задержания вневедомственной охраны. На место выехали специалисты группы разминирования отряда мобильного особого назначения ведомства.

"В результате обследования предмет идентифицирован как граната Ф-1 со следами сильной коррозии. Боеприпас в специальном контейнере транспортирован на полигон, где будет уничтожен взрывотехниками ОМОН", – сообщила пресс-секретарь управления Росгвардии по Тюменской области Людмила Попова.

Инна Пахомова

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# граната , Росгвардия по Тюменской области

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